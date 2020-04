Por falta de quórum processo de cassação de Paulinho do Raio X é adiado

A sessão marcada para esta quarta-feira, onde constava o pedido de instalação do processo de cassação do vereador Paulinho do Raio X (MDB) foi adiada para o dia 12 de maio, pois não houve quórum. Apenas nove vereadores compareceram à sessão. O número mínimo seria de 11 parlamentares para a abertura dos trabalhos.

Na súmula da reunião constava o pedido de instalação do processo de cassação do vereador conforme denúncia feita por presidente da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) Rodrigo Furtado (PTC) para apurar a denúncia se vereador teria tentado extorquir o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva.

Como autor do pedido de instalação do processo de cassação, Rodrigo Furtado não podia votar. O suplente de Rodrigo Furtado, o ex-vereador Francisco Chaves não compareceu alegando estar no grupo de risco do Coronavírus (Covid-19) e não estava passando bem. No entanto, ele disse que no dia 12 de maio estará presente.

Apenas nove vereadores se fizeram presentes: Neném, Carlinhos Santana, Pastor Washington, Fernando Martins, Jari, Granato, Isaac, Edson Quinto e Rosana Bergone. Foto: Foco Regional