Prefeitura de Barra Mansa reforça segurança na entrada de veículos no município

Ação conta com auxílio de agentes do estacionamento rotativo

Na manhã desta quarta-feira (29), a Prefeitura de Barra Mansa reforçou a fiscalização nas barreiras que restringem o acesso de veículos de outros municípios na cidade. A medida, que visa conter o avanço da contaminação pelo COVID-19, conta agora com a ajuda de 20 agentes do estacionamento rotativo para realizar a ação em seis pontos estratégicos da cidade: Avenida Dário Aragão, no bairro Estamparia; Avenida Presidente Kennedy, no Ano Bom; Avenida Amaral Peixoto, no Bocaininha; Rua Albo Chiesse, no Centro; Rua José Hipólito, no Cotiara e Rua Doutor José Alves Caldeira, no Abelhas.

Segundo o comandante da Guarda Municipal, Joel Valcir, os agentes estão auxiliando no serviço, respeitando as normas de combate ao novo coronavírus. “ Os agentes do estacionamento rotativos estão nos ajudando com a anotação das placas dos veículos de outras cidades, se atentando as medidas restritivas com o cumprindo do distanciamento dos veículos e fazendo o uso das máscaras de proteção. É de grande valia a estadia dos agentes nas barreiras de restrição conosco. A permanência deles até o momento se mantém por tempo indeterminado”, concluiu o comandante.

Os cidadãos de Barra Mansa com veículos emplacados em outras cidades devem apresentar algum desses documentos: comprovante de residência emitido por concessionárias de serviço público, documento do veículo comprovando o licenciamento na cidade ou carteira nacional de habilitação (CNH) expedida no município. Já os veículos coletivos e os de cargas destinadas ao abastecimento dos estabelecimentos comerciais de produtos essenciais e industriais continuarão tendo acesso à cidade.