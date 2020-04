Prefeitura de Volta Redonda reforça sinalização da Rodovia do Contorno

Trabalho foi iniciado nesta semana pelos acessos à Via Dutra e BR-393

A Prefeitura de Volta Redonda iniciou nesta semana o trabalho de revitalização e reforço da sinalização da Rodovia do Contorno, inaugurada em dezembro de 2017 após mais de 25 anos de obras. A equipe da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) iniciou a ação pelos dispositivos de retorno das extremidades da via, que liga a BR-116 (Rodovia Presidente Dutra) à BR-353 (Rodovia Lúcio Meira), duas das principais rodovias federais do Brasil.

Porém, todos os 12,5 quilômetros de extensão da Rodovia do Contorno vão receber nova sinalização vertical, pintura na pista; e horizontal, com instalação de placas.

Desde a última terça-feira, dia 28, treze funcionários da STMU estão dedicados à ação, munidos de equipamentos como máquina de pintura, caminhão e veículos utilitários.

“A abertura da Rodovia do Contorno permitiu que cerca de dez mil veículos deixassem de circular na área urbana de Volta Redonda, por dia. Reduzindo drasticamente o tráfego pesado dentro da cidade. O objetivo do trabalho é garantir a segurança dos motoristas que trafegam diariamente pela via e facilitar a localização de turistas”, disse o diretor de Mobilidade Urbana da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), Igor Azevedo.

O prefeito de Volta Redonda lembrou, porém, que os benefícios da Rodovia do Contorno vão além do trânsito. “É inegável que a mobilidade urbana melhorou com a inauguração dessa via, que retira oito mil veículos por dia do centro da cidade, principalmente nos bairros Água Limpa, Jardim Amália, São Geraldo, Vila Santa Cecília, Conforto e Ponte Alta. Mas a implantação da rodovia abriu novo espaço para o desenvolvimento imobiliário e econômico de Volta Redonda”, afirmou Samuca.