PRF e Polícia Civil prendem suspeito de tráfico na Dutra, em Barra Mansa

Policiais rodoviários federais (PRF) e policiais civis da 89ª Delegacia de Resende, prenderam no início da tarde desta quarta-feira, por volta das 12h30min, um casal, o homem de 44 anos, e sua namorada, de 30 anos, no km 289, da Rodovia Presidente Dutra, no posto fiscal de Floriano, distrito de Barra Mansa.

Durante abordagem, os policiais constataram de que havia um mandado de prisão expedido pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas. Ele recebeu voz de prisão. Em revista no interior do veículo foram encontradas quatro trouxinhas de maconha.

Ainda em consulta aos sistemas foi verificado que a namorada do homem, apesar de não ter mandado de prisão em aberto, tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada para a 89ª DP de Resende, onde foi cumprido o mandado de prisão do homem. A mulher foi ouvida e a droga encontrada foi apreendida.