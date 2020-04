Vigilância Sanitária de Barra Mansa faz levantamento das ações durante o período de pandemia

Durante o isolamento social, 860 intervenções foram efetuadas pelo setor; com a reabertura do comércio, as fiscalizações serão intensificadas

Desde quando Barra Mansa decretou o encerramento de algumas atividades comerciais e o funcionamento parcial das essenciais por conta da pandemia provocada pelo novo coronavírus (Covid-19), a Vigilância Sanitária vem realizando diversas ações visando o enfrentamento do vírus, fiscalizando o cumprimento de práticas e protocolos de higiene e saúde. O setor dividiu os procedimentos em fases, que contaram com notificações e orientações através das inspeções setoriais. Até o momento, 860 intervenções foram executadas pela coordenadoria.

O setor contabilizou 430 interdições em estabelecimentos comerciais não essenciais; 110 notificações sobre novas medidas a serem adotadas; 127 notas técnicas, com orientações específicas das atividades. Após solicitação da Vigilância, o Saae realizou a higienização e desinfecção dos três asilos do município.

De acordo com o coordenador da Vigilância Sanitária de Barra Mansa, Evaldo Soares, com a liberação parcial do comércio nesta quarta-feira (29), a equipe continuará realizando os procedimentos nos estabelecimentos e prestadores de serviços autorizados. “Vamos intensificar nossa fiscalização, a fim de garantir que não tenhamos um aumento significativo da curva de crescimento e que fiquemos com nosso sistema de saúde defasado por conta do número de contaminados”, informou.

Contudo, havendo necessidade de sair, que seja de forma preventiva, analisa Soares. “Se puder fique em casa, mas quem tem que sair para trabalhar ou abastecer a dispensa, previna-se com máscara, faça a higienização das mãos, mantenha distância das demais pessoas. Cada um tem que fazer a sua parte”, concluiu o coordenador.