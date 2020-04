Volta Redonda realiza mais um ‘drive thru’ para vacinação contra influenza

Serão ofertadas 10 mil doses para população que for à Ilha São João

Dando continuidade as ações estratégicas de vacinação, nessa quinta-feira, dia 30, será retomada a aplicação das doses contra gripe no sistema drive thru em Volta Redonda. Destinado aos idosos a cima de 60 anos, profissional de saúde, motorista de táxi e aplicativos, portadores de doenças crônicas e profissionais de força de segurança, o procedimento no qual a vacina é aplicada com a pessoa dentro do carro acontece mais uma vez na Ilha São João.

Durante o atendimento, que acontece das 8h às 17 horas, serão ofertadas dez mil vacinas. Apesar de não imunizar contra o novo coronavírus, a vacina contra a gripe aumenta a imunidade do grupo de risco e reduz a circulação do vírus influenza. A vacinação também vai ajudar a diferenciar a gripe e a Covid-19, e em casos da doença, impede uma sobrecarga do sistema respiratório, que agravaria os sintomas em um eventual ataque do novo coronavírus.

O prefeito Samuca Silva destaca que serão seis linhas de vacinação para dar agilidade. “Nosso objetivo é que a vacinação seja rápida, evitando que as pessoas fiquem muito tempo esperando. Por isso, o ideal é ir se vacinar ao longo do dia, evitando grandes filas. Não precisa chegar cedo. Todos serão vacinados”, explica o prefeito.

O secretário de Saúde de Volta Redonda, Alfredo Peixoto, destaca que a Prefeitura de Volta Redonda irá manter o agendamento da vacinação domiciliar contra gripe para idosos e pacientes crônicos. “A prioridade é para idosos acamados ou deficientes, com a mobilidade reduzida”, disse o secretário.

Os telefones disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde para solicitar a vacina são (24) 3339-9628 e (24) 3339-9629.