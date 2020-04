Acidente deixa motorista ferido na Lúcio Meira

O motorista de um veículo de passeio ficou ferido na manhã desta quinta-feira, ao colidir de frente com uma carreta no km 178, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), sentido São Paulo, em Paraíba do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a vítima Cristiano da Cruz Serafim, de 46 anos, sofreu ferimentos graves. Ela foi socorrida e levada padra o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios.

Gilberto Lima Ferreira, de 37 anos, que conduzia a carreta não ficou ferido. O trânsito chegou a ficar interditado no momento do acidente, mas foi liberado pouco depois. Segundo a PRF foi retirado da pista.

Foto: PRF