Covid-19: Serfiotis vota pela suspensão de dívidas de estudantes com o Fies

Profissionais de saúde que atuam no enfrentamento ao coronavírus poderão ter abatimento nas parcelas

O deputado federal Alexandre Serfiotis (PSD), votou a favor do Projeto de Lei 1079/2020, que suspende os pagamentos devidos pelos estudantes ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) por 60 dias. A medida foi tomada devido estado de calamidade pública decretado por causa da pandemia de Covid-19.

“Esse projeto vai preservar quem é financiado pelo programa em todo o país e ainda irá valorizar os profissionais de saúde que estão atuando diretamente no enfrentamento da pandemia de Covid-19”, comentou Serfiotis lembrando que a medida irá favorecer principalmente profissionais da Saúde que se formaram com o Fies.

Na proposta aprovada, médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde atuantes no enfrentamento da pandemia são aptos a receber abatimentos no pagamento das parcelas do Fies. O abatimento poderá ser mensal, em valor equivalente a 1% do saldo devedor consolidado.

Segundo regulamento, o conselho gestor do Fies poderá autorizar ainda, para esses profissionais, o desconto de 50% do valor mensal devido pelo financiado. Agora o PL está aguardando aprovação no Senado para, só então, ser sancionado e ter valor de lei.