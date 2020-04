Guarda Municipal de Barra Mansa fecha Praça da Liberdade

Medida visa impedir a concentração de pessoas, o que favorece a propagação da Covid-19

Agentes da Guarda Municipal de Barra Mansa fecharam na manhã desta quinta-feira (30), a Praça Dante Santos da Fonseca, popularmente conhecida como Praça da Liberdade, no Centro. A ação teve a finalidade de impedir a concentração de pessoas no local, medida que favorece a contaminação pelo novo coronavírus.

Para reforçar a iniciativa e impedir que os cidadãos ocupem as laterais da praça, um efetivo da Defesa Civil será mantido no local, segundo informações do comandante da Guarda Municipal, Joel Valcir.

– Estamos realizando uma ação conjunta com vários órgãos da Prefeitura, com o intuito de impedir que as pessoas ociosas fiquem transitando pelas ruas. O acordo firmado entre a Prefeitura e o Ministério Público, que permitiu a flexibilização do comércio, contém normas sanitárias a serem respeitadas. As pessoas devem entender que o isolamento social está mantido e só devem sair de casa aquelas pessoas que realmente necessitam. O decreto trata da reabertura do comércio de forma segura e responsável e não libera em momento algum o cidadão para passear pela cidade – detalhou o comandante.

Ele ressaltou ainda que uma força-tarefa está sendo realizada para manter a Praça Ponce de Leon (Matriz) vazia. O local foi o primeiro a ser interditado, no dia 1º de abril, em função da aglomeração de pessoas, principalmente idosos.

BARREIRAS SANITÁRIAS – Diariamente, um efetivo de 25 guardas municipais tem atuado nas cinco barreiras sanitárias instaladas nas vidas de acesso à Barra Mansa. De acordo com Joel Valcir, a corporação tem impedido que, em média, 200 veículos de outras localidades entrem no município. “Por enquanto, as barreiras da Sérgio Braga, Bocaininha e Presidente Kennedy registram o maior volume de motoristas tentando o acesso”, concluiu.