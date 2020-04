Ordem Pública de Barra Mansa realiza fiscalização no comércio

Objetivo do monitoramento é garantir que os lojistas respeitem o decreto de liberação dos setores

Com a reabertura do comércio em Barra Mansa nesta quarta-feira (29), uma das maiores preocupações do Poder Executivo está voltada ao cumprimento do decreto número 9.851/2020, que prevê horário e modelo de funcionamento de cada estabelecimento. Para garantir que os lojistas e consumidores respeitem as determinações, equipes das secretarias de Ordem Pública e Meio Ambiente, Guarda Municipal, Fiscalização de Posturas, Defesa Civil e Vigilância Sanitária foram às ruas para acompanhar as atividades.

Somente no primeiro dia de funcionamento, cerca de dez estabelecimentos foram multados e dois fechados, por não cumprirem o decreto.

De acordo com o secretário de Ordem Pública, William Pereira, nos próximos dias o efetivo de fiscalização será ampliado para que não haja desrespeito ao decreto. “Os lojistas que não respeitarem as normas estabelecidas estarão sujeitos a multa e fechamento de seu estabelecimento. É importante frisar que a loja deve fornecer álcool gel logo em sua entrada e o uso da máscara de proteção facial é obrigatório para clientes e atendentes. Sem dúvidas é muito mais viável agir corretamente”, frisou o secretário.

O comandante da Guarda Municipal, Joel Valcir, falou sobre a quantidade de pessoas circulando no Centro da cidade. “Nos últimos dias notamos grande aglomeração de pessoas nas filas dos bancos e, mesmo as agências solicitando o distanciamento, as pessoas não estão respeitando. Nossa orientação é para que aquelas pessoas que precisar vir à rua, que o faça com destino definido ao saírem de suas casas. E evitem circular sem necessidade. Somente dessa forma vamos conseguir reverter essa situação que o país enfrenta”, concluiu Joel.