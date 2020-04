Pacientes internados no Hospital de Emergência recebem visitas virtuais  

Pacientes com suspeita ou caso confirmado de coronavírus fazem contato virtual com familiar diariamente

A Prefeitura de Resende estabeleceu uma forma de promover o contato entre os pacientes internados no Hospital Municipal de Emergência e seus familiares, durante o período de medidas mais restritivas diante do combate e prevenção ao coronavírus. Devido a um decreto estadual, os pacientes internados com a suspeita ou confirmação do coronavírus não podem receber visitas. Com isso, foi criada a “visita virtual”, através de videochamadas feitas por um número específico à disposição dos pacientes e também em horários definidos previamente.

O Hospital de Emergência está com uma estrutura para estabelecer esse contato entre pacientes com suspeita ou caso confirmado de Covid-19, com a família por meio de um telefone. A família pode ligar nos horários de funcionamento do setor de Psicologia do hospital (de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h) e aos sábados, domingos e feriados, apenas para realização das visitas virtuais. O número de telefone para acolhimento e suporte psicológico é: (24)99937-6425.

Com o acolhimento, a família do paciente recebe orientações e suporte psicológico. Os familiares são informados que o contato virtual é feito diariamente com um membro específico dessa família. A família é informada sobre o celular do setor de psicologia e acordado que, nos casos em que o paciente está em condições serão feitas chamadas de vídeo diariamente.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a equipe de Psicologia do Hospital de Emergência realiza todos os dias uma abordagem psicológica, avalia a condição e o desejo do paciente para fazer as chamadas de vídeo. O setor também faz o contato com a família para acordar e organizar os horários.

Os pacientes que não estão em condições de receber chamadas de vídeo, as equipes disponibilizam o telefone para a família enviar mensagens de áudio que serão reproduzidas para eles.

O secretário de Saúde, Alexandre Vieira destacou a importância deste tipo de serviço para os pacientes neste momento de pandemia.

-Esta estratégia funciona como mais uma ferramenta de cuidado, possibilitando o bem-estar e humanização da assistência, contribuindo para que pacientes e familiares se sintam apoiados, colaborando com o processo de hospitalização e recuperação. O telefone para acolhimento psicológico está à disposição para essas abordagens – ressaltou o secretário.

O aparelho celular utilizado para este serviço foi adquirido através de uma doação da Loja J R Celulares e Informática de Resende.