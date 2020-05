Polícia Militar apreende carro clonado em Barra Mansa

Policiais militares apreenderam na tarde desta quinta, um carro clonado, modelo GM Cruze cinza, que constava com roubado. A recuperação do veículo ocorreu Rua Catulo da Paixão, no bairro Santa Inês, em Barra Mansa.

Uma denúncia levou os agentes até o local onde estava o veículo. Um homem, de 33 anos, se apresentou e disse ter adquirido o carro há dois meses, por meio de uma troca em outro veículo, mas, segundo os policiais, alegou não saber detalhes da pessoa com quem fez o negócio.

O homem e o carro foram levados para a Delegacia de Polícia de Barra Mansa, onde foi constatado o registro de roubo do Cruze, que ostentava a placa de outro veículo.