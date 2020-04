A Polícia Militar apreendeu no início da noite desta quarta-feira, depois de uma troca de tiros, um suspeito que estava com uma roupa camuflada de franco atirador, no bairro Santa Rosa, na região do Jardim Belmonte, em Volta Redonda.

Os agentes apreenderam também uma pistola calibre 9mm e várias drogas Uma denúncia anônima levou os agentes até os suspeitos. O suspeito e as drogas foram levadas para a Delegacia de Polícia de Volta Redonda.