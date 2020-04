Prefeitura de Volta Redonda intensifica fiscalização no transporte público

Cerca de 290 veículos foram inspecionados como medida de prevenção a Covid-19

A Prefeitura de Volta Redonda através da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), vem realizando durante o período da quarentena fiscalizações no transporte público da cidade. O objetivo das ações é verificar se as empresas estão cumprindo o Decreto nº 16084/2020 que estabelece que os ônibus transportem apenas passageiros sentados, com espaçamento de bancos, como medida de prevenção ao novo coronavirus.

Nesta quinta-feira, dia 30, as equipes de fiscalização realizaram uma inspeção para verificação se os motoristas e trocadores estão fazendo o uso obrigatório de máscaras. Ao todo, seis notificações foram realizadas. Além disso, cumprimento de horários e higienização dos veículos também estão sendo verificados.

“Estamos ouvindo a população e desde o início das medidas de isolamento social estamos intensificando essas fiscalizações pelas equipes da prefeitura. O distanciamento dentro do transporte público é fundamental para evitar o contágio. Além disso, determinei que o uso da máscara seja obrigatório para todos os moradores. Por isso, fiscalizamos também os motoristas e trocadores. Estamos preocupados com as pessoas e com a saúde do morador de Volta Redonda”, explicou o prefeito Samuca Silva.

Ao todo, foram realizadas nove fiscalizações com cerca de 290 veículos inspecionados. Foram aplicadas 37 autuações e expedidas 9 notificações às quatro empresas que realizam o transporte público na cidade. O secretário da STMU, Rogério Loureiro, destacou a importância dessas ações para a população da cidade.

“Os moradores podem colaborar com a prefeitura comunicando toda e qualquer irregularidade no transporte público. É muito importante fiscalizar não apenas a lotação e os horários, mas também como os funcionários estão trabalho e, principalmente, o uso da máscara que é uma importante medida de prevenção. Não podemos deixar que a nossa população fiquem em risco, temos que proteger o trabalhador, além de, claro, oferecer um transporte de qualidade aos usuários”, destacou.