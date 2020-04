Trânsito intenso e com retenção no sentido Barra Mansa

A fiscalização feita pela Guarda Municipal aos veículos de outros municípios está provocando congestionamento ao longo da Via Sérgio Braga, ligação Ponte Alta (Volta Redonda) ao Centro de Barra Mansa.

A retenção chega até a entrada do bairro Vila Elmira, divisa das duas cidades. Segundo Joel Valcir, comandante da Guarda Municipal, os agentes estão auxiliando no serviço, respeitando as normas de combate ao novo coronavírus (Covid-19). O comércio de Barra Mansa está funcionando com restrições, mesmo assim, o movimento foi acima do previsto pela prefeitura. Foto: Miguel Oliveira/Rádio Sul Fluminense