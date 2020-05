Deputado Furtado e Márcia Cury começam mapeamento da região para combate ao Covid-19

Números relacionados a saúde pública de Barra Mansa serão disponibilizados para que mais ações sejam apresentadas

Desde que assumiu como Coordenadora de Saúde do Médio Paraíba na Comissão Externa da Câmara dos Deputados, Márcia Cury tem buscado informações sobre os municípios da região. Na quinta-feira (30/04), juntamente do deputado federal Delegado Antonio Furtado, esteve na prefeitura de Barra mansa para conversar com o prefeito Rodrigo Drable e o secretário de saúde, Sérgio Gomes.

– Solicitamos os dados com relação a rede pública de saúde de Barra Mansa: números de pacientes, capacidade de leitos, quantas pessoas estão internadas na enfermaria, CTI. Só assim será possível entender a necessidade da cidade e propor medidas que possam ajudar no combate da doença – explicou Márcia Cury.

A rápida contaminação provocada pelo Covid-19 deixou todos os estados em um momento emergencial. Situação que não é diferente da vivida no Médio Paraíba. Por esse motivo, os trabalhos voluntários de pessoas que entendem da área da saúde são considerados positivos.

– Confio no trabalho da Márcia e sei que será uma grande interlocutora dos municípios do Médio Paraíba com a Câmara Federal. Já estamos preparando essas informações para encaminhar. Todos os esforços para minimizar os impactos da pandemia são bem-vindos neste momento – declarou Rodrigo Drable.

Com os dados sobre o avanço do Coronavírus na região alterando a cada dia, o deputado federal Delegado Antonio Furtado tem buscado ter contato constante com os prefeitos. A chegada da Márcia Cury na coordenação, tem garantido mais agilidade nessa busca por informações para respostas mais rápidas.

– Em um momento tão sensível como este, estamos buscando remanejar recursos. A Márcia já começou o mapeamento dos efeitos do vírus na região. É necessário saber a real situação da saúde em cada cidade. Assim, poderemos propor Projetos de Lei e ações afirmativas serem tomadas para beneficiar cada cidade da região – explicou o parlamentar.