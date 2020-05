Prefeitura de Resende equipa policlínica do bairro Cidade Alegria com novos leitos

Antiga Unidade Básica de Saúde (UBS) Cidade Alegria ganhou 30 camas hospitalares nesta quarta-feira, dia 29, durante processo de transformação no combate ao novo coronavírus

A Prefeitura de Resende vem equipando a Policlínica do bairro Cidade Alegria, medida que faz parte do processo de transformação da rede pública municipal de saúde no combate ao novo coronavírus (Covid-19). Nesta quarta-feira, dia 29, a antiga Unidade Básica de Saúde (UBS) Cidade Alegria, situada na Avenida das Mangueiras, começou a ser equipada com o recebimento de 30 camas hospitalares. Além disso, a unidade, que teve as obras de reforma aceleradas pelo programa ‘Revitaliza Resende’, e concluídas na última sexta-feira, dia 24, está recebendo serviços de instalação do sistema de informatização e dos aparelhos de ar-condicionado.

Com a finalização das obras de revitalização, a Policlínica da Cidade Alegria segue com os preparativos para funcionar como um hospital de campanha no enfrentamento da pandemia, bem como outras unidades do município, se houver necessidade. O prefeito de Resende, Diogo Balieiro Diniz, reforçou que o governo municipal vem tomando as providências cabíveis e agilizando as obras da área de saúde, visando ampliar o número de leitos hospitalares na rede municipal para obter melhores condições de atender a futura demanda.

— A Policlínica da Cidade Alegria é mais uma unidade que vem recebendo alguns recursos e novos equipamentos para ser transformada em um hospital com 40 leitos disponíveis, caso haja necessidade de ocupação neste enfrentamento da pandemia do coronavírus. Nesta quarta, dia 29, chegaram 30 camas hospitalares à unidade. A rede de informática também passa por nova estruturação, assim como a climatização do ambiente. A unidade recebeu diversas intervenções para facilitar o acesso da população aos serviços de saúde pública, sendo totalmente reformada. Entre os trabalhos realizados, podem ser citados: recuperação do telhado; ampliação das salas; e cobertura do local, entre outros – destacou o prefeito.

UM NOVO CENÁRIO NA REDE DE SAÚDE

As novas políticas públicas para o setor da Saúde têm por finalidade fazer com que a rotina dos atendimentos seja minimamente impactada com o andamento dos casos de coronavírus no município. Além da Policlínica da Cidade Alegria, outras unidades de saúde receberam diversas melhorias e readequações para o fortalecimento no combate à pandemia.

O prefeito Diogo Balieiro Diniz explicou como vem sendo planejado o sistema de saúde na atualidade, que está sujeito a novas alterações conforme a evolução do Covid-19 na cidade.

— No Hospital Municipal de Emergência (HME) Henrique Sérgio Gregori, houve aumento em 70% do quantitativo de leitos do Centro de Tratamento Intensivo (CTI) com respiradores. Foi criado o Centro de Triagem Exclusivo para Síndromes Gripais no HME. O hospital ainda passou a contar com uma sala de raio-X exclusiva para o atendimento dos casos de síndromes gripais. A entrega do Pronto-socorro da unidade hospitalar foi antecipada. Além disso, foi instalado um novo sistema de vácuo na unidade. Já na Nova Santa Casa, foram antecipadas as obras da sala de tomografia e da clínica cirúrgica, que pode ser utilizada para a internação de pacientes com coronavírus. Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas, foi montado um Centro de Triagem Exclusivo para Síndromes Gripais – lembrou.

Confira também outras obras adiantadas nas unidades de saúde, que podem virar novos centros de atendimento exclusivo do Covid-19: CEO (Centro de Especialidades Odontológicas) Cidade Alegria; base do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em Engenheiro Passos; Unidade de Saúde da Família (USF) do Paraíso; e novo posto de saúde, localizado onde operava o antigo laboratório ao lado do Posto do Estado, no Centro.