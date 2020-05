PRF flagra condutor com CNH suspensa na Dutra, em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava em Policiamento Ostensivo Dinâmico (POD) quando foi ultrapassado, em alta velocidade, por um veículo importado Mercedes Benz, C180 turbo, com placa de São José dos Campos, por volta das 17 horas, no km 237, sentido Rio de Janeiro, da Rodovia Presidente Dutra, em Piraí.

A equipe realizou acompanhamento tático do veículo e pediu para que os agentes interditassem a pista em frente ao posto da PRF, no km 227, no bairro Caiçara. Durante a abordagem, foi constatado que o condutor de 37 anos teve a CNH recolhida por estar suspensa. Diante da comprovação o condutor foi detido por cometer crime de trânsito por violar a suspensão do direito de dirigir.

Por se tratar de crime de menor potencial ofensivo foi lavrado Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO), tendo o homem assinado termo de compromisso se comprometendo a comparecer ao JECRIM quando for intimado. Ele foi liberado em seguida para responder o processo em liberdade. Também foi aplicada multa no valor de R$ 880,41 e o veículo ficou retido até apresentação de outro condutor devidamente habilitado.