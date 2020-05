PRF prende dois suspeitos com 35 quilos de drogas na Dutra, em Piraí

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na manhã desta sexta-feira, por volta das 10 horas, dois jovens suspeitos de tráfico de drogas, na Rodovia Presidente Dutra, no posto fiscal da PRF, no bairro Caiçara, sentido Rio de Janeiro, em Piraí.

Os policiais rodoviários federais (PRF) estavam em patrulhamento quando abordaram um GM Meriva com placa de Ponta Porã (MS). O jovem, de 22 anos, demonstrou nervosismo e levantou suspeita dos agentes.

Durante revista os policiais rodoviários federais encontraram na caixa de ar do veículo vários tabletes de maconha com peso aproximado de 35 quilos. O jovem recebeu voz de prisão por tráfico de drogas.

A PRF verificou também que havia outro veículo no apoio fazendo escolta como “batedor” (informando se havia blitz para a passagem do veículo com as drogas). Os agentes enviaram um alerta para equipe da 1ª DPRF que conseguiu abordar o veículo Renault/Sandero com placa do Rio de Janeiro, conduzido por um homem de 40 anos.

Os dois foram levados junto com a apreensão dos entorpecentes e os veículos para a Delegacia de Polícia, de Piraí.