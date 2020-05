Taranto, de 88 anos, morre vítima de coronavírus na Unimed

O ex-funcionário da Companhia Siderúrgica Nacional, onde trabalhava no setor do RH, ex-vice-presidente do Grande Conselho do Clube dos Funcionários e ex-diretor do Volta Redonda Futebol Clube Walmo Baronto Taranto, morreu na madrugada desta sexta-feira, por volta das 3 horas, no Hospital da Unimed, onde estava internado por problemas ocasionados pelo coronavírus (Covid-19).

Taranto foi um amante da música e um dos mais talentosos dançarinos da região. O corpo foi velado na Capela Mortuária do Cemitério de Barra Mansa, onde foi sepultado às 15 horas.