Um morre e outro fica ferido em crime em Itatiaia

A Polícia Militar foi acionada na noite de quinta-feira, por volta das 23 horas, para verificar uma denúncia sobre dois homens vítimas de tentativa de homicídio na Rua Monsenhor Sandrup, no bairro Campo Alegre, Itatiaia

Ao chegar local os agentes encontraram um homem, identificado como Gilberto Barbosa da Silva, de 29 anos, já sem vida e com várias marcas de tiros. No mesmo local foi encontrado Thiago Moreira da Silva, de 27 anos, com ferimentos provocados também por tiros.

Thiago foi socorrido e levado para o Hospital de Emergência, em Resende. O corpo da vítima fatal foi periciado e levado para o IML (Instituto Médico Legal), em Três Poços.

De posse dos nomes dos envolvidos, a polícia agiu rápida e consegui chegar até a casa de uma das suspeitas do crime, de 22 anos. Ele teria confessado o crime e apontou um jovem, de 24 anos, que teria participado do homicídio e da tentativa de homicídio. A suspeita disse que o jovem fugiu para Engenheiro Passos, na casa de um parente, mas disse não saber a localização exata.

Ela foi levada para a Delegacia de Polícia de Itatiaia, onde o caso foi registrado. A suspeita do crime ficou presa. Policiais militares tentam chegar até o outro suspeito do crime.