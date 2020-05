Vereador Fernando Martins participa de reunião para flexibilização de abertura de templos

Proposta leva em consideração a necessidade de apoio emocional e social nesse momento de isolamento provocado pela pandemia

O vereador Fernando Martins participou da reunião com líderes religiosos, promovida pela prefeitura de Volta Redonda, que aconteceu ontem (30/04), no teatro da Fundação Educacional de Volta Redonda. A intenção era apresentar ao poder público a necessidade da flexibilização da abertura dos templos no município por considerar que são necessários para auxiliar no apoio emocional e social devido a tensão provocada pelo momento de isolamento social, risco de morte e crise econômica.

– Estamos vivendo um momento de crise. Muitas pessoas estão desesperadas e precisando de um amparo emocional. Também tem aquelas que necessitam de auxílio social, como alimentação e remédios. Os templos religiosos podem oferecer esse apoio, mas para isso é necessário que exista uma flexibilização para a abertura. Não queremos colocar a vida de ninguém em risco, por isso a intenção é tomar todas as medidas indicadas pela Organização Mundial de Saúde para que possam receber as pessoas – declarou o vereador Fernando Martins.

Para os líderes religiosos é possível abrir os templos respeitando regras de segurança e de distanciamento. O documento para ser apresentado ao Ministério Público ainda está em fase de elaboração e prevê que os ambientes sejam ocupados com, no máximo, 30% de sua capacidade, que todos utilizem máscara, façam a higienização com álcool em gel e que seja respeitado o distanciamento de 1,5 metros entre os participantes.

– O documento final ainda está sendo organizado. É importante que todos os líderes participem dessa construção. Não queremos impor nada, apenas flexibilizar para que as pessoas tenham um lugar para buscar amparo em momentos de grande angustia. Nossa proposta é estabelecer regras que sigam os normas de segurança indicadas pela OMS para não provocar aglomeração – explicou Fernando Martins.