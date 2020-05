Volta Redonda segue investindo em obras de infraestrutura

Furban entrega revitalização no bairro Belo Horizonte na próxima semana

O período de isolamento social continua, por conta do combate ao novo coronavírus, mas a Prefeitura de Volta Redonda segue trabalhando para melhorar a cidade. O Fundo Comunitário de Volta Redonda (Furban) está realizando, conforme programação, obras estruturais e de prevenção em vários bairros, como muros de contenção, revitalizações e construção de espaços de lazer para a população.

Na próxima semana, o Furban vai entregar a obra de revitalização da servidão localizada na Rua Nestório, nº 204, no bairro Belo Horizonte. No local foi feita recuperação da pavimentação, limpeza das canaletas que recolhem água pluvial, além da construção de muro de contenção em local que comprometia a servidão.

“O trabalho não pode parar. Estamos aproveitando esse período para acelerar algumas intervenções e, quando essa pandemia acabar, os cidadãos vão notar uma Volta Redonda mais bonita”, ressaltou o prefeito Samuca Silva.

Outro bairro beneficiado é o Água Limpa. Na Rua Visconde do Rio Branco, está sendo construída uma pista de caminhada, e feita a manutenção de praça, vestiário, campo e quadra do bairro. Os trabalhos já passaram de 50% de execução e, em breve, as melhorias serão entregues à população.

Infraestrutura prossegue com limpeza e manutenção nos bairros

As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) realizaram nesta quinta-feira, dia 30, capina em pontos dos bairros Aero Clube, Aterrado, Retiro, Vista Verde, Vila Brasília, Volta Grande e Conforto (Córrego Secades). O serviço de roçada foi executado no bairro Belo Horizonte e no condomínio Ingá I, no Santa Cruz. No Dom Bosco, foi feita manutenção de canteiros no posto de saúde e na Praça dos Presidentes, que também recebeu roçada e recolhimento de resíduos.

Os trabalhos de roçada e recolhimento de resíduos aconteceu nos canteiros da Rua 2, no Conforto, na avenida Beira-Rio e todo o bairro Barreira Cravo, além e praças e ruas do bairro São João. Foi executada também limpeza de canaletas em uma área de servidão, na Rua Cantagalo (Eldorado/Coqueiros), e do córrego do bairro Santa Rita do Zarur, capina, roçada e limpeza em praças e posto de saúde do Brasilândia, além de retirada de entulho e terra nos bairros Três Poços e Belo Horizonte.

A operação tapa-buraco foi realizada na Rua José Nicolau Sobrinho, no Açude, e na Avenida Faisão, no Roma. E os serviços de higienização e sanitização foram feitos no estádio municipal Raulino de Oliveira.