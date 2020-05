Chuva forte atinge Rio Claro e Angra dos Reis (RJ)

As fortes chuvas, seguidas de ventos fortes e granizo, na tarde deste sábado, provocaram quedas de árvores, destelhamento de casas em Rio Claro e Angra dos Reis (RJ). Segundo moradores, algumas árvores foram arrancadas e houve obstrução de parte da via que liga Rio Claro à Angra dos Reis. O distrito de Lídice também foi bastante castigado pelas chuvas e muitas casas foram destelhadas. Uma árvore caiu e quase atingiu um hospital. No momento falta luz na cidade.

Em Angra dos Reis, a situação não foi diferente e os bairros Santa Rita do Bracuhy, Perequê e Ariró sofreram com o temporal. Os ventos quebraram vidraças de casas e muitas árvores foram arrancadas. A Rodovia Rio-Santos também sofreu com quedas de árvores que obstruíram parte da pista.

Segundo o engenheiro e secretário de Segurança de Angra dos Reis, André Porto, a equipe da Defesa Civil já retirou vários galhos e árvores que caíram sobre a pista. Ele disse que a Defesa Civil de Angra continua em alerta máximo devido ao Covid-19.