Idosos ficam feridos em capotamento de veículo em Angra dos Reis

Um idoso, de 67 anos, que conduzia o veículo e sua acompanhante, de 64 anos, ficaram feridos em um acidente ocorrido no final da noite de quinta-feira, no km 498, da Rodovia Rio-Santos, no bairro Ariró, em Angra dos Reis.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro em que eles estavam saiu da pista, capotou e caiu em uma ribanceira às margens da rodovia. Os dois foram socorridos e encaminhados ao Hospital da Praia Brava com ferimentos leves.

A unidade hospitalar não informou o estado de saúde dos idosos. Foto: Redes sociais