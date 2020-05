Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas, em Volta Redonda

Policiais militares apreenderam grande quantidade de drogas na tarde deste sábado numa área de mata da Rua Santa Luzia no Morro da Conquista, em Volta Redonda. Segundo foi apurado, esse foi o maior prejuízo do tráfico neste ano. Foram apreendidas maconha e cocaína. Dois suspeitos foram detidos. Segundo cálculos de policiais, o prejuízo chega à casa dos R$ 100 mil.

Foram 1.408 trouxinhas de maconha (R$ 30), a maior parte, e R$ 10 – e um total de 4.392 pinos de cocaína, cujos preços variavam de 10 a R$ 30, dependendo da quantidade. A ação foi realizada por agentes do Serviço Reservado e do GAT (Grupamento de Ações Táticas), que cercaram a área e impediram a fuga dos suspeitos. As drogas estavam escondidas dentro de um cesto plástico.