Serviços de manutenção foram intensificados durante a semana em Volta Redonda

Prefeitura Municipal atuou em diversos bairros com limpeza, roçada e obras de infraestrutura

A prefeitura de Volta Redonda está mantendo os serviços de curadoria e limpeza da cidade. Tomando todos os cuidados necessários, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura atuaram em diversos bairros durante a semana, realizando serviços de capina, roçada, retirada de entulhos, obras estruturais e sanitização, além da operação tapa buraco, de forma segura para garantir que a cidade fique em ordem mesmo nesse período de isolamento social.

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, comentou que foi uma semana de muitos serviços executados, mas que as equipes atuam com medidas de segurança por conta da Covid-19. “O mundo está passando por um momento difícil, a pandemia é mundial e o vírus está em Volta Redonda. Mas tomando as medidas de prevenção, Volta Redonda segue fazendo a manutenção do município. Graças ao empenho dos nossos funcionários da SMI estamos dando continuidade nas demandas”, disse o prefeito.

Os bairros Santa Rita do Zarur, Volta Grande, Três Poços, São Lucas, Santa Cruz, Aterrado, Centro, Retiro e Vila Santa Cecília receberam as equipes de capina e roçada. Já a limpeza e retirada de entulhos foi realizada nos bairros Fazendinha, Açude, Belo Horizonte e Coqueiros.

Além disso, a higienização também continuou na cidade. Essa semana as unidades básicas de Saúde (UBSFs) dos bairros São Carlos e Roma I, e complexo do Estádio Raulino de Oliveira, onde foi montado o Hospital de Campanha, receberam a ação que envolve lavagem dos locais, com uso de água clorificada, e pulverização do produto bactericida.