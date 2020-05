Suspeitos trocam tiros com a Polícia Militar, em Volta Redonda

Agentes do 28º Batalhão da Polícia Militar estavam em patrulhamento quando depararam com um veículo Gol, com os vidros escuros em atitude suspeita na Rua Goiás, no bairro Eucaliptal, em Volta Redonda.

Ao tentar realizar abordagem o veiculo empreendeu fuga em alta velocidade. Na Rua Cruz e Souza no bairro Minerlândia os ocupantes do veículo efetuaram vários disparos de arma de fogo e jogaram duas granadas na direção da viatura policial. Houve revide dos policiais militares.

Foi pedido reforço e outra viatura fez o cerco e o veículo foi parado na Avenida Nossa Senhora da Conceição no bairro Conforto. Durante vistoria, nada de ilícito foi encontrado no interior do veículo. As equipes retornaram na Rua Cruz e Souza, no bairro Minerlândia, onde foram encontradas as duas granadas que não detonaram.

Um dos suspeitos, o jovem de 21 anos, ficou ferido no abdômen. Ele foi socorrido e levado para o Hospital São João Batista. Depois do curativo ele foi levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda, onde o caso foi registrado. Os jovens, de 26, 22, 21 e 20 anos, foram ouvidos e liberados em seguida.

Foram apreendidos o veículo Gol, duas luvas, um celular e duas granadas. A arma não foi encontrada.