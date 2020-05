Fundação Cultura Barra Mansa disponibiliza livros sobre a história do município

Ao todo serão oito títulos cedidos, através das redes sociais oficiais da entidade

Durante o período de isolamento social diversas ações têm surgido para minimizar os impactos e possibilitar alternativas para incentivar que as pessoas permaneçam em casa. Neste mês a Fundação Cultura Barra Mansa (FCBM), por meio da Gerência de Patrimônio, disponibilizará gratuitamente alguns dos principais livros e trabalhos já publicados sobre a história do município. Ao todo serão oito títulos que poderão ser baixados gratuitamente, nas páginas oficiais da entidade, @culturabarramansa.

De acordo com o presidente da FCBM, Marcelo Bravo, todas as terças e quintas-feiras, durante quatro semanas, uma nova publicação estará disponível, a partir das 10 horas. “A iniciativa atende algumas metas do Plano Municipal de Cultura, relacionadas à disponibilização de informações a história local. Todo o conteúdo é de grande importância para a compreensão e o significado do patrimônio e da memória coletiva”, disse.

O gerente de patrimônio de Barra Mansa, Nikson Salem, é um dos autores dos livros que serão disponibilizados. “Os arquivos que serão disponibilizados ganharam um novo formato especialmente para essa ação, nos quais os leitores irão conferir a história do fundador de Barra Mansa, das ruas da cidade, das fazendas históricas e outros patrimônios e temas”, finalizou.