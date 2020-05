Mãe atropela filho no bairro Jardim Amália, em Volta Redonda

Uma mulher, que não teve o nome revelado, atropelou sem querer, o seu próprio filho no início da tarde deste domingo, na Rua Cristóvão Colombo, no bairro Jardim Amália, em Volta Redonda. Segundo informações do local, a mulher estaria fazendo um teste no veículo quando encaixou uma ré atropelando o filho, de 27 anos. O carro ainda colidiu com um poste do outro lado da rua.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e levou o rapaz para o Hospital São João Batista. Segundo informações, o rapaz teria tido escoriações no joelho e uma fratura na coluna. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde da vítima.