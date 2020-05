Bill assume a Secretaria de Infraestrutura de Volta Redonda

O jornalista Vinicius Ramos Pereira, o Bill, foi nomeado para assumir a Secretaria de Infraestrutura em Volta Redonda. Ele assumiu o cargo na última sexta-feira, dia 1º de maio pelo Decreto 16145 editado pelo prefeito Samuca Silva.

Bill já vinha atuando no programa “Asfalto de Volta” e, agora, ocupa a titularidade da pasta que foi comandada desde o início do governo por Toninho Orestes, que é pré-candidato a vereador no município. Toninho pretende voltar a Câmara Municipal.

Na função de secretário de Infraestrutura, Toninho procurou atender a demanda da população do município. Bill assume para dar continuidade ao bom trabalho executado pelo antecessor. Bill é diretor presidente do Jornal Folha do Interior.