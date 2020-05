Bruno prorroga ações no município contra o Covid-19 até 15 maio

Medida acompanha a decisão do Governo do Estado tendo em vista a projeção de crescimento no número de casos da doença

O prefeito Bruno de Souza (MDB) assinou na última quinta-feira, dia 30, a prorrogação, até o dia 15 de maio, das medidas de prevenção e controle ao novo coronavírus em Quatis. A decisão foi baseada nos últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde que apontam o crescimento da disseminação do contágio do Covid-19 para as próximas semanas.

Como consequência da prorrogação, ficam mantidas as ações determinadas no decreto Nº 2864/2020, que estabelece o controle de acesso de pessoas e veículos no município por meio da barreira sanitária. Seguem fechados ao trânsito 7 (sete) acessos à Quatis. As únicas vias liberadas continuam sendo pelo Pórtico Municipal (Av. Euclides A. Guimarães Cotia) e pela RJ 159 (altura da Ponte sobre o Rio Preto, divisa RJ/MG) que terão a circulação controlada por agentes da Guarda Municipal e servidores da Prefeitura que medirão a temperatura dos passageiros dos veículos. Para saber mais sobre o decreto Nº 2864 clique aqui

Também foi prorrogado o decreto 2865/2020, que trata dos procedimentos a serem seguidos para a prevenção do coronavírus. Ficam mantidas as normas de funcionamento do comércio considerados essenciais, como supermercados e farmácias, bem como as atividades com restrições de abertura e as com atividades suspensas. Para saber mais sobre o decreto Nº 2865, clique aqui

Para o prefeito, o momento vivido na região Sul Fluminense e no Estado ainda não permite relaxar nas medidas adotadas. Ele reforça a necessidade da população fazer a sua parte e seguir as recomendações dos especialistas.

– Ainda enxergamos um quadro muito grave na nossa região e no nosso Estado. Isso não nos dá a certeza e tranquilidade de que podemos relaxar nas medidas adotadas. Muito pelo contrário. Há uma expectativa de haver uma disseminação dos casos do Covid-19 nos próximos dias. Por isso, em consonância com o Governo do Estado, decidimos também prorrogar as nossas ações – declarou o prefeito.