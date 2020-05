Carreta tomba na Rodovia Rio/Caxambu em Resende

Uma carreta tombou no início da tarde desta segunda-feira por volta das 12 horas, no km 15, da BR-354 (Rodovia que liga Rio x Caxambu) em Resende. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o motorista sofreu ferimentos leves. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital de Emergência, em Resende.

A rodovia permaneceu totalmente interditada até às 13h20min, quando equipes conseguiram desobstruir uma faixa. A via prossegue parcialmente interditada no local no sistema “siga e pare”.