COVID-19: Correios transporta medicamentos e exames

Em continuidade ao apoio logístico à Rede Vírus, comitê do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), os Correios realizaram, neste mês de abril, o transporte de 600 kg de medicamentos a serem utilizados no tratamento do novo coronavírus. Em menos de 24 horas, os medicamentos foram levados de São Paulo até cinco hospitais no Rio de Janeiro, um em Brasília e outro em São Paulo.

A empresa também foi responsável pelo transporte de cotonetes estéreis utilizados em exame microbiológico para diagnóstico de COVID-19. Os materiais seguiram do Centro de Tecnologia de Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte, também para os sete hospitais já citados. Durante 10 dias ininterruptos, as amostras dos exames de 500 pacientes retornarão até o Centro de Tecnologia de Vacinas, para determinação da carga viral.

A logística realizada pelos Correios cumpre altos requisitos de segurança e agilidade, para que o material seja entregue em perfeito estado de conservação e com risco zero de contaminação, tanto de pessoas quanto do ambiente por onde as amostras transitam.