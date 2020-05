Fechamento a Radial Leste provoca congestionamento na Lúcio Meira

O fechamento da entrada de veículos na Radial Oeste, no primeiro dia de fortalecimento do cinturão de segurança que impede a entrada de veículos de todos os municípios e estados, provocou um congestionamento intenso na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), do bairro Jardim Amália II ao bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

O bloqueio foi autorizado pelo prefeito Samuca Silva, amparado pelo Decreto Municipal 16.147, para evitar a migração do vírus Covid-19, o Novo Coronavírus em Volta Redonda.

O acesso à Radial Leste teve a entrada bloqueada para impedir a entrada de veículos de outras cidades, na tentativa de burlar o decreto do prefeito Samuca Silva. Moradores de Três Poços, Água Limpa, Caieiras, Dom Bosco e Minerlândia foram obrigados a seguir até a Avenida Amaral Peixoto, no Centro da cidade.

Na Rodovia do Contorno também houve o bloqueio de algumas vias. Outro bloqueio foi no acesso ao bairro Água Limpa, pelo Túnel 20 e pela Rua Araguaia. Muitos motoristas arriscaram manobras perigosas para retornar. Não havia no local nenhuma autoridade policial para organizar o trânsito.