Pinheiral confirma primeira morte por Covid -19

A prefeitura Municipal de Pinheiral confirma a primeira morte por Covid-19 de um morador da cidade. O primeiro óbito do município por coronavírus é de um homem, de 86 anos, que estava internado em um hospital particular em Volta Redonda desde o dia 10/04/20 por AVC, apresentou sintomas de doença respiratória no dia 18/04/20 e testou positivo para COVID19, no dia 21/04/20. Infelizmente, ele veio a óbito no dia 02/05/20, sendo confirmado pela Vigilância Epidemiológica de Volta Redonda.

O novo caso positivo é de um homem de 51 anos, que está internado e estável.

Na cidade foram confirmados 17 casos (13 curas,1 internado, 2 em isolamento domiciliar, 1 óbito) do Covid-19, 18 aguardam resultado em isolamento domiciliar e 62 foram descartados (testes rápidos de residentes).