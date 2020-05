Hemonúcleo de Barra Mansa precisa de sangue O Negativo

Em função da pandemia do Coronavírus, unidade sofreu uma queda considerável no número de doação. Porém, maior preocupação é manter o estoque do tipo O negativo.

O Hemonúcleo de Barra Mansa está necessitando com urgência de sangue do tipo O negativo. Referência em hemoterapia no Sul Fluminense, a unidade atende as demandas sanguíneas dos hospitais do próprio município, além das cidades de Valença e Rio das Flores. Quando necessário também fornece bolsas de sangue para Resende e Volta Redonda. Dessa forma, em função da pandemia do novo coronavírus, é solicitado o agendamento prévio da doação, através do telefone (24) 3323-1918, de segunda à sexta-feira, das 7 às 12 hs.

O coordenador do Hemonúcleo, Sérgio Murilo Conti, explicou que a doação de sangue sofreu uma queda considerável no último mês em decorrência da Covid-19. “Não estamos conseguindo manter a média de 20 doadores por dia, o que nos deixaria numa condição favorável. Nesta terça-feira, por exemplo, realizamos 13 coletas de sangue. Porém, neste momento, nossa maior preocupação é garantir o estoque do sangue O negativo”, destacou Murilo.

A doação de sangue pode ser feita de segunda à sexta-feira, de 7 às 11 horas. Porém, o Hemonúcleo de Barra Mansa funciona até às 14h. À tarde, a entidade que fica localizada na Rua Pinto Ribeiro, 65, Centro, anexo à Santa Casa, trabalha com a entrega dos resultados dos exames.

Os doadores devem estar alimentadas, ter entre 16 e 59 anos e pesar acima de 50 kg. É necessário apresentar documento oficial com foto no ato da doação. Além disso, os voluntários devem ter dormido pelo menos seis horas antes da coleta. Exercício físico e álcool são proibidos nas 12 horas anteriores

Fumantes devem evitar o cigarro até duas horas antes da doação. É recomendável ainda que o voluntário não tenha feito tatuagem, piercing ou maquiagem definitiva no período de 12 meses. Fotos: Paulo Dimas