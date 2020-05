Estão abertas inscrições para Colégio Militar de Volta Redonda

A pré-matrícula será realizada até o dia 11 de maio, o cadastro acontece exclusivamente pela internet

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) abriu nesta semana as inscrições on-line da pré-matrícula no 1º ano do Ensino Médio regular das unidades dos Colégios do Corpo de Bombeiros Militar (CCBM). Na unidade de Volta Redonda estão sendo oferecidas 60 vagas.

As inscrições estão abertas até 11 de maio e o cadastro é realizado exclusivamente em ambiente virtual, através do site da corporação (www.cbmerj.rj.gov.br) e clicar no link: Inscrição para pré-matrícula no 1º ano do ensino médio dos CCBM para o ano de 2020.

A cidade de Volta Redonda foi a primeira do Estado do Rio de Janeiro a ter um Colégio Militar do Corpo de Bombeiros, inaugurada em 2019. A unidade escolar fica no bairro Açude II, no CIEP 403 – Maria de Lurdes Giovanetti, e atende os alunos do 1º ano do Ensino Médio.

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, destacou que o colégio funciona através de uma parceria com a Secretaria de Estado de Educação e o Corpo de Bombeiros, e atende os alunos em horário integral.

“A cidade foi a primeira a receber essa unidade no Estado do Rio de Janeiro. O colégio é mais uma oportunidade para os jovens de ingressarem numa profissão já no ensino médio. Além disso, o colégio aproveita a estrutura de um antigo Ciep desativado, que foi reformado pela prefeitura com recursos próprios”, disse.

As vagas são destinadas aos candidatos oriundos da rede pública de ensino (federal, estadual ou municipal) ou, secundariamente, da rede privada de ensino, desde que tenham, no mínimo, 13 anos de idade e, no máximo, 16 anos. Os candidatos devem, ainda, ter concluído com aproveitamento, sem dependência em nenhuma disciplina, o 9º ano do ensino fundamental. Para mais informações acesse o site (www.cbmerj.rj.gov.br).