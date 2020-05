Um homem, de 30 anos e ainda não identificado, foi baleado no início da noite desta quarta-feira, na Avenida Júlio Caruso, no bairro Belmonte, em Volta Redonda. A vítima foi socorrida e levada para o Hospital São João Batista, onde passou por uma cirurgia.

Segundo as primeiras informações, ele estava chegando de carro em casa, com amigos, quando foi alvejado. A Polícia Militar esteve no local, mas não conseguiu arrolar testemunhas. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia, da cidade.