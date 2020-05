Polícia Militar prende jovem com arma e drogas em Itatiaia

Policiais militares prenderam na noite de terça-feira, por volta das 20h20min, um jovem, de 21 anos, suspeito de tráfico de drogas e com uma pistola, na Rua Roberto Coutrim, no bairro Campo Alegre, em Itatiaia.

Uma informação sobre uma movimentação típica de tráfico de drogas levou os agentes até o suspeito onde foram apreendidas uma pistola calibre .40 (municiada com nove munições CBC intactas do mesmo calibre), um vidro de cheirinho da loló, 124 pinos de cocaína com identificação vermelha, 24 pinos de cocaína com identificação branca totalizando 148 pinos.

O suspeito, a arma e as drogas foram levados para a delegacia de Itatiaia. O suspeito ficou preso por porte ilegal de arma de fogo.