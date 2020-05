Prefeitura de VR acompanha distribuições de cestas básicas aos alunos da rede municipal

Ao todo, 23 mil unidades serão doadas as famílias dos estudantes do município

A Prefeitura de Volta Redonda, através da Secretaria de Educação (SME), está acompanhando e fiscalizando a distribuição das 23 mil cestas básicas que estão sendo entregues para os alunos da rede municipal de ensino, que realizavam alimentação nas unidades escolares.

Nesta quarta-feira, dia 06, a secretária de Educação, Rita Andrade e o presidente da Fundação Educacional de Volta Redonda (Fevre), Waldyr Bedê, realizaram uma visita ao Colégio Professora Delce Horta Delgado, no bairro Aterrado, para acompanhar a distribuição.

“Com as aulas suspensas devido ao combate ao coronavirus, a educação vem se reinventando. A distribuição das cestas é uma ação do projeto ‘Cidade Solidária’ e vai ajudar muito as famílias dos alunos”, destacou a secretária municipal de Educação, Rita Andrade.

Segundo a diretora do Colégio Professora Delce Horta Delgado, Fátima Romão, enfatizou que a distribuição das cestas básicas segue o critério adotado na rede pública municipal.

“Os alunos priorizados para o fornecimento da cestas básicas são aqueles que merendam na escola. Realizaram uma denúncia afirmando que existem exigências para receber a cestas, e uma delas é ser beneficiário do Bolsa Família. Isso não é verdade, entramos em contato com todos os responsáveis oferecendo esse auxilio, muitos pais disseram não necessitar”, informou a diretora.

A distribuição das cestas básicas visa proporcionar uma alimentação saudável para os alunos enquanto as aulas estão suspensas. A ação faz parte do projeto ‘Cidade Solidária’, que visa diminuir o impacto das restrições sociais por conta do combate ao novo coronavírus.

“Pessoas que não conhecem os critérios adotados na distribuição das cestas básicas, sem buscar informações, vem postando mensagens nas redes sociais e nos meios de comunicação, claramente com objetivo políticos para atingir ou denegrir a qualidade dos serviços prestados e colocados à disposição da comunidade, pelos órgãos públicos que atuam na área educacional do município”, explicou Waldyr Bedê, presidente da FEVRE, sobre informações que não condizem com o trabalho realizado na educação de Volta Redonda.