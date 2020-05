PRF flagra jovem transportando pássaros silvestres sem anilhas em Vassouras

Policiais rodoviários federais (PRF) flagraram na tarde desta quarta-feira, por volta das 16h30min uma jovem, de 21 anos, transportando pássaros silvestres no km 236, da Rodovia BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Vassouras.

Um GM Astra, com placa de Vassouras conduzido pela jovem foi abordado. A condutora informou que se deslocava de Barra do Piraí para o Centro de Vassouras.

Durante fiscalização, os agentes encontraram no veículo quatro gaiolas com três pássaros silvestres da espécie trinca ferro. As aves estavam sem anilhas dos órgãos de controle ambiental e apresentavam sinais de maus tratos.

A condutora foi autuada por dirigir sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação) e teve o veículo recolhido ao pátio PRF para regularização. A jovem foi levada para a Delegacia de Polícia, de Vassouras.

Pelo fato de transportar animais da fauna silvestre sem a devida permissão foi lavrado um Termo Circunstanciado e ela se comprometeu a comparecer ao Jecrim quando for intimada.

Os pássaros foram levados para a Secretaria de Meio Ambiente de Paraíba do Sul. Após preparação e cuidados com as aves provavelmente serão soltas em reserva ambiental licenciada pelo Ibama, conhecida por “Membeca Lagos”, local legalizado pelo Ibama para readaptação de animais silvestres, em Paraíba do Sul.