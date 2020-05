Mulher morre no Hospital de Campanha, em Volta Redonda

Uma mulher, de 42 anos, com sintoma de coronavírus, morreu na manhã desta quinta-feira, no Hospital de Campanha, instalado no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O secretário de Saúde do município, Alfredo Peixoto, confirmou a morte da mulher. Esta é a segunda morte ocorrida no hospital de média complexidade. Na sexta-feira, passada, dia 1º, um idoso também morreu no local.

A informação é de que a mulher estava se queixando de cólicas pela manhã e mais tarde foi a óbito. Foto: (Drone) – Evandro de Freitas