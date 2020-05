Obras de melhorias no pátio recreativo da EM Surubi estão em fase final

Após a entrega de revitalização da escola, agora é a vez de o pátio receber a construção da sua cobertura e a recuperação do piso

A Prefeitura de Resende, após a entrega das obras de revitalização da Escola Municipal Surubi, deu início em janeiro à realização de um pedido antigo da comunidade: a reforma do pátio recreativo da unidade de ensino. O pátio não contava com uma cobertura, o que atrapalhava a realização de atividades em dias de temperatura elevada ou em dias de chuva.

O projeto, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, consistiu em: construção da cobertura da quadra e novo piso no espaço; pintura e demarcação da quadra; piso na varanda do refeitório; pintura nos muros de divisa da escola; instalação de trave de gol e basquete; consertina nos muros da parte de trás da escola; revisão da parte elétrica.

A escola está localizada na Rua Cinco, número 52, bairro Surubi, e atende alunos da Educação Infantil até o 9º ano do Ensino Fundamental. Mesmo com o grande número de alunos atendidos, durante o período das obras as atividades escolares não foram prejudicadas e a área foi isolada para não oferecer risco aos alunos nem aos profissionais. Isso valeu até a suspensão temporária do ano letivo por conta da pandemia do coronavírus.

Até então, a única adaptação necessária, segundo a diretora da escola, Daiane Cardoso Ribeiro, foi a organização do período do recreio, sendo dividido em mais horários, com uma quantidade menor de alunos em cada um.

E mais: de acordo com a diretora da escola, essa é uma obra que tem muito significado para a comunidade, é um sonho antigo sendo realizado. E, com o trabalho sendo finalizado, a unidade agora possui uma melhor estrutura que irá contribuir para a realização das aulas de Educação Física, para a formação de filas e a organização dos eventos com alunos e seus familiares.