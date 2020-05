Paulinho do Raio X vai depor na próxima segunda-feira

O vereador Paulo César Lima da Silva, o Paulinho do Raio X, afastado do cargo por suposta corrupção passiva praticada contra o prefeito Samuca Silva, foi liberado nesta quinta-feira pelo médico psiquiatra Pedro Pereira Fortes da Silva, para depor na próxima segunda dia 11, às 14, em local ainda indefinido, podendo ocorrer na CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda).

Pedido de cassação foi feito pelo presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) Rodrigo Furtado, por suposta corrupção passiva praticada contra o prefeito.

O pedido foi amparado no Decreto Lei 201/67 em seu artigo 7º que autoriza a cassação do vereador quando o mesmo utilizar do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa.

A perda do mandato dos parlamentares está prevista no artigo 55 da Constituição e pode ocorrer por extinção ou cassação. A comissão é formada pelo relator Sidney Dinho e pelo membro Fernando Martins.

No dia 16 de abril foi feito um convite para Paulinho do Raio X prestar depoimento. Porém, o advogado de Paulinho, Dr. Flávio Lerner, apresentou um atestado médico do vereador afastado, com validade de 40 dias, atestando o seu impedimento do seu comparecimento neste período por problemas de saúde.