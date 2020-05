Prefeitura inicia a construção do novo reservatório de água em Quatis

Com o novo equipamento público, município chegará a meta de levar água tratada a 100% da população

A Prefeitura iniciou esta semana uma importante obra de saneamento que promete resolver definitivamente o problema de falta de água para moradores localizados na parte alta da cidade. Operários começaram a fundação do solo para a construção do novo reservatório de água para abastecimento da cidade, que será instalado no bairro Bela Vista.

A obra, orçada em R$ 1,3 milhão, esta sendo realizada com recursos próprios do município e tem tempo de duração de 180 dias.

De acordo com o prefeito Bruno de Souza (MDB) o novo reservatório vem resolver um problema atual do município que é o de não ter onde armazenar a quantidade de água que é tratada. Atualmente, Quatis possui duas Estações de Tratamento de Água (ETA), mas não tem como armazenar toda a água tratada por elas.

– Os moradores localizados na parte mais alta da cidade sofrem com a falta de água quando há um pico de energia, consumo excessivo ou qualquer outro motivo. Com o novo reservatório teremos mais água tratada armazenada e maior garantia de fornecimento à população – explica o prefeito, ressaltando que com maior capacidade de armazenamento, será possível realizar manutenções periódicas das ETAs sem prejudicar o fornecimento.

Bruno destacou a evolução no fornecimento de água tratada em seu governo nos últimos anos. Em 2013, era levado às residências 185 litros/dia por habitante, atingindo 40% da população. Atualmente, o fornecimento chega a 463 litros/dia por habitante chegado a 80% da população. Com o novo reservatório no bairro Bela Vista, o município chegará a meta de atender 100% da população recebendo em casa água tratada, com o fornecimento chegando a marca de 500 litros/dia por habitante.

– A água é um bem precioso que faz muita falta nas nossas casas. Principalmente, nesse momento de pandemia onde manter os cuidados com a higiene se mostra de extrema importância. Ter água tratada e de qualidade chegando a toda à população é uma questão de saúde pública – afirmou o prefeito.

Foto/legenda: Bruno visitou o canteiro de obras e acompanhou os trabalhos de fundação do solo