Prefeitura revitaliza sinalização viária de 20 km de ruas em Volta Redonda

Melhorias na sinalização horizontal já foram feitas em 12 ruas e avenidas

O período de isolamento social por conta da pandemia do novo coronavírus continua em Volta Redonda, mas as equipes da prefeitura seguem com os trabalhos de revitalização, manutenção e limpeza das vias e espaços públicos. Já foram revitalizados cerca de 20 quilômetros de ruas e avenidas e, nesta semana, a secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) iniciou melhorias na sinalização horizontal da Rodovia Lúcio Meira e da Avenida Getúlio Vargas, no trecho que vai do Jardim Amália até o bairro Ponte Alta.

Os trabalhos envolvem pintura e revitalização de linhas de bordo, divisão de pista, faixas de segurança e de pedestres, visando melhorar a mobilidade urbana. Com a menor circulação de veículos nesse período de quarentena, as equipes estão aproveitando para intensificar as ações.

“Estamos trabalhando para manter as ruas e espaços públicos em dia para a população. Neste momento, quem puder, fique em casa. Estamos cuidando da cidade, e cada um deve fazer sua parte para conseguirmos retomar nossa rotina o quanto antes”, afirmou o prefeito Samuca Silva.

O último bairro atendido foi o Aterrado, onde, em abril, foram revitalizadas 12 ruas e avenidas. As equipes também já passaram pelos bairros Retiro, Santo Agostinho, Niterói, Centro e Vila Santa Cecília.

Manutenção e limpeza continuam pelos bairros

Além da sinalização horizontal, os bairros também estão recebendo manutenção e limpeza realizadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI). Nesta quinta-feira, dia 7, as equipes executaram roçada no Cemitério Municipal do Retiro, e retirada de entulho na entrada do local. Ainda no Retiro, foram feitas ações de capina nas avenidas Sávio Gama e Waldir Sobreira Pires, além de limpeza nos córregos dos Carvalhos e União.

No bairro Aterrado, aconteceram capina na Avenida da Integração e caiação na Avenida Sete de Setembro. As equipes também fizeram capina e roçada em praças do Brasilândia e no condomínio Ingá I, no Santa Cruz.

Os serviços de recolhimento de resíduos e remoção de entulhos ocorreram nos pomares populares dos bairros Santa Rita do Zarur e Santa Cruz; na Rua 2 no Conforto; na Praça Ayrton Senna, no Parque das Ilhas (onde também foi feita manutenção em canteiros); na Avenida Beira-Rio; e nos bairros Barreira Cravo, Mirante do Vale, Vila Americana, Volta Grande, Santa Rita do Zarur. Foi realizada ainda a limpeza de canaletas na servidão na Grota da Loira, na Rua Cantagalo (Eldorado/Coqueiros).