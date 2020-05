Body: Peça chave para qualquer estilo

O body feminino já foi chamado de maiô ou collant na época das nossas avós. Usado para praia, aulas de dança e locais com clima tropical como passeios de barco ou almoços ao ar livre perto da piscina, os bodies surgiram para ser uma peça diferenciada e, a cada ano, ganham mais força no guarda-roupa feminino.

A peça é uma herança forte dos anos 90, quando as roupas de ginástica e os vídeos de aulas como dança e aeróbica viraram tendência. Quem não lembra da famosa atriz Jane Fonda fazendo aeróbica e o filmes como Dirty Dancing? O body feminino pode ser liso, estampado, neon, preto, com renda ou sem. O importante é entender como essa peça chave combina com qualquer estilo para o look do dia a dia.

Confira no texto abaixo algumas dicas para usar essa peça tão versátil.

Modelos Lisos

Quando falamos em peça-chave pensamos logo no body preto não é mesmo? E é verdade. O body preto liso pode ser usado em diversas ocasiões como uma saída com amigos para um bar com uma calça jeans, uma reunião de trabalho com calça social e blazer, um happy hour pós-escritório com uma jaqueta ou até mesmo eventos formais como festas, se usado com uma saia longa ou pantalonas.

Mas se você quer fugir um pouco do preto, opte por outros tons neutros como azul marinho, vinho, verde militar. Essas cores ficam muito bem em looks sociais também.

Bodies Estampados

Assim como vestidos e blusas, a primavera e o verão pedem looks mais alegres e estampados. O body estampado segue o mesmo pensamento. Por ser uma peça chave, opte por estampas clássicas como animal print, floral e, até mesmo, listras e desenhos geométricos que podem combinar com uma calça jeans, um short jeans ou uma peça lisa na parte de baixo do modelo.

Pense também na modelagem. Afinal, o body a ser justos no corpo e para ficar chique e equilibrado, opte por partes de baixo mais soltas, saias longas ou saias rodadas, calças jeans flare ou pantalonas são ótimas pedidas.

Com alguns detalhes

O body não precisa seguir um único modelo. Com a moda se expandindo, os body feminino ganha modelagens distintas, decotes nas costas, rendas, transparências. Nesse caso, opte por usar esses bodies em momentos mais descontraídos como cinema, almoço em família, saída com amigas, festas e baladas. Vale a pena experimentar e sair do lugar comum. Tente body gola alta com uma calça cintura alta.

Lembre-se, o body de renda e, até mesmo com brilho, não devem ser usados para ambientes sociais como trabalho, por exemplo, por ser muito chamativo e sensual. Mesmo se estivermos falando de uma peça no tom preto ou azul marinho.

Para todas as estações

Como o body é o primo mais novo do maiô e do collant, muitas mulheres acham que ele é apenas para as temporadas mais quentes, de sol, como o verão, por exemplo. Mas isso é um erro! O body feminino veio para ficar o ano todo no seu guarda-roupa. Modelos de body mangas longas, manga bufante, fechados como kimonos e, até mesmo, de tecidos mais quentes como veludo ou plush chegam às vitrines para as temporadas mais frias.

O body é uma peça super versátil e com uma jaqueta de couro, uma calça jeans e botas, serve para lugares frios e até mesmo viagens para serra. Já os modelos camiseta e maiô, com saias leves ou shorts, combinam facilmente para viagens ao litoral ou saídas com os amigos em dias de sol. Você não vai se arrepender de comprar alguns modelos e usar eles como peça chave de vários looks e composições.

Para comprar body feminino na internet, a minha dica é a loja Vitrine Outlet. Eles têm uma variedade enorme de bodies para todos os estilos e situações. A loja que tem estoque em SP, entrega em todo o Brasil com entrega expressa e um precinho que é sensacional. Vale a pena dar uma conferida nos modelos da loja. Clique Aqui!