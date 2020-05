Carreta tomba e tem carga saqueada na Dutra, em Piraí

Uma carreta carregada com caixas de leite tombou no final da madrugada desta sexta-feira, por volta das 4 horas, no km 251, da Rodovia Presidente Dutra, nas proximidades da entrada de Arrozal, em Piraí. Após o tombamento o motorista da carreta ligou para os policiais rodoviários federais comunicando o fato.

A PRF foi ao local e encontrou a carga quase totalmente saqueada. No local havia apenas restos inservíveis. O motorista da carreta disse que não estava passando bem e foi levado para o Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Segundos os policiais rodoviários federais, não houve retenção no trânsito.