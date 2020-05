Prefeitura de Volta Redonda realiza manutenção em 30 bairros nesta semana

Equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura fizeram serviços de tapa buracos, capina, roçada, caiação, limpeza em canaletas e córregos, retirada de resíduos, paisagismo e irrigação

A Prefeitura de Volta Redonda segue com a manutenção diária do município. As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) estão nas ruas, seguindo todas as orientações para prevenção do contágio pelo novo coronavírus. Os funcionários usam máscara e outros equipamentos de proteção individual (EPIs) e atuam mantendo a distância indicada dos colegas. Nesta semana, 29 bairros foram beneficiados com serviços de tapa buracos, capina, roçada, caiação, limpeza em canaletas e córregos, retirada de resíduos, paisagismo e irrigação.

Nesta sexta-feira, dia 08, as equipes executaram serviços de capina e caiação no Aterrado; manutenção de canteiro e retirada de entulho na Ponte Alta; capina, roçada e limpeza do Córrego dos Carvalhos e União, no Retiro; retirada de entulhos nos bairros Volta Grande e Três Poços; além de operação tapa buracos nos bairros Colina, São João e Retiro. Os profissionais atuam com auxílio de caminhões e retroescavadeiras.

O prefeito Samuca Silva afirma que o trabalho de curadoria do município deve ser contínuo, mesmo em tempos de pandemia pela Covid-19. “Para atender as demandas, que não param de surgir, orientamos os funcionários a adotarem as medidas de segurança”, disse, agradecendo o empenho da equipe que está diariamente nos bairros da cidade.

Durante a semana, foram beneficiados com ações da secretaria os bairros Aterrado, Retiro, Coqueiros, Eldorado, Vale Verde, Santo Agostinho, Santa Cruz, Santa Rita do Zarur, Brasilândia, Dom Bosco, Ponte Alta, Conforto, Barreira Cravo, Residencial Ypê Amarelo, Residencial Samoa, Jardim Belvedere, Vila Brasília, Siderlândia, Jardim Cidade do Aço, Três Poços, Morada da Colina, Parque do Contorno, São Luz, Volta Grande, Vila Americana, Parque das Ilhas, Colina, São João e Vila Santa Cecília, incluindo ações no Zoológico Municipal.